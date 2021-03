Wouter wil het hart van Elke Clijsters veroveren in ‘De Bachelorette’: “Ze is mijn type niet, maar dat speelt steeds minder een rol”

Na uitspraken Vincent over mede-kandidaten: “Ik vind dat hij niet helemaal ongelijk had”

In de vorige aflevering was te zien hoe kandidaat Vincent zijn hart luchtte over enkele mede-kandidaten. Tegen Elke Clijsters zelf, en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. “Er is wat drama geweest, nadat Vincent enkele concurrenten had zwartgemaakt bij Elke, maar ik was daar niet echt van op de hoogte", aldus Wouter. “Ik snap dat er dingen kunnen mislopen als je 24/7 op elkaars lip zit, maar je moet dat op een volwassen manier kunnen uitpraten. Ik vind trouwens dat Vincent niet helemaal ongelijk had. Ik ga geen namen noemen, maar een aantal mannen doet enkel mee om in de kijker te lopen."