Wout mag zich na spannende strijd ‘Homo universalis’ noemen: “Jaar loopbaanonderbreking genomen om te reizen”

TVDe 27-jarige Wout uit Kessel-Lo kroonde zich donderdagavond na een spannend namenduel tot enige echte ‘Homo universalis’ in ‘Iedereen beroemd’ op Eén. In de finale nam hij het op tegen de 29-jarige Yannick uit Westerlo. De inzet was een gratis vakantie ter waarde van 18.000 euro én natuurlijk de eer.

Het finalespel leek simpel, maar was verraderlijk: Wout en Yannick moesten om beurten een naam van een van de 98 afvallers opnoemen. Wie als eerste een foute naam zei, te laat antwoordde, of een naam gaf die al gezegd werd, verloor het spel. Wout en Yannick begonnen er stevig aan, maar gaandeweg werd het moeilijker en moeilijker. Uiteindelijk maakte Yannick in paniek de fout om een naam te geven die hij al eens genoemd had. “Het was heel spannend” vertelt Wout. “Maar gelukkig had ik mijn zenuwen meer onder controle dan Yannick.”

Wout ging de afgelopen 100 dagen evenveel uitdagingen aan, al vond hij de voorlaatste toch de moeilijkste. “Met zo’n boenmachine werken, was echt niet mijn ding”, lacht hij. “De variatie in de opdrachten vond ik het plezantste, ik kan er geen uitkiezen die ik de leukste vond. Yannick en ik konden wel verwachten dat het een geheugenspel ging worden in de finale, want die hadden we nog niet gehad.”

Wout en Yannick waren van meet af aan heel sterke kandidaten. Het verbaasde dan ook niemand dat ze samen de finale mochten spelen.

Duiken en freediven

Wout blikt met een heel fijn gevoel terug op de opnames. “Er hing een superfijne sfeer en er zijn echt wel vriendschapsbanden gesmeed. De afgelopen weken gingen we ook vaak eens bij iemand thuis kijken naar de aflevering.” Wout wint niet enkel de titel van homo universalis, maar ook een reischeque van Sunweb ter waarde van 18.000 euro. “Plannen heb ik nog niet echt gemaakt, want buiten mijn ouders wist niemand dat ik heb gewonnen. Een vriendin heb ik niet, maar een vakantie met vrienden of mijn familie zie ik wel zitten. Ik moet nog bekijken wat er allemaal mogelijk is, maar ik zou heel graag gaan duiken en freediven. Dus waarschijnlijk zal ik naar Tenerife, Kreta of Egypte trekken. Maar laten we vooral hopen dat corona niet opnieuw roet in het eten zal gooien.” Wout is developer-analyst bij de KU Leuven, maar heeft die job even op pauze gezet. “Ik heb een jaar loopbaanonderbreking genomen zodat ik kan reizen. Een beetje minder werken kan nooit kwaad.” (lacht)

Bij Ketnet werd de 10-jarige Sem uit Temse de tweede Homo Universalis Ketnet na een spannende finale met Herman ‘Marcske’ Verbruggen.

'Homo universalis' winnaar Sem

