Woning winnaars ‘Huis Gemaakt’ is eindelijk volledig klaar

Op tv leek hun winnende woning tot in de puntjes afgewerkt, maar dat was het zeker niet. “Dat is de illusie van tv. In de berg- en wasruimte is bijvoorbeeld nooit gefilmd, net als de kelder en de schuur. Daar lag dus nog wat werk op ons te wachten’, vertelt Ruben in Het Nieuwsblad. Het pand van Antje en Ruben werd door makelaars geschat op 350.000 euro. “Als het straks helemaal afgewerkt is, zal dat wellicht ietsje meer zijn. Maar zelf zijn we daar niet zo erg mee bezig. We zijn al waanzinnig blij dat we dit huis hebben.”