Wolf in schapenvacht Delphine Lecompte slaat alweer genadeloos toe in ‘De allerslimste mens’

Jonas Geirnaert kon de dames alvast niet tegenhouden. Hij speelde verdienstelijk bij zijn comeback, maar ook niet meer dan dat. In de finale was hij ronduit zwak tegen Delphine Lecompte. Of was die laatste ongemeen sterk? Ze begon nochtans met een achterstand van 170 seconden - meestal een onmogelijke opdracht. Toch fietste ze die kloof in drie vragen en twaalf goede antwoorden volledig dicht. Bij de vijfde vraag over Lars Von Trier wist Geirnaert hoe laat het was. Tijd om in te pakken en weg te wezen, want Delphine speelde daarna uit met drie goede antwoorden over de grote Belgische concertzalen. Ze leek na haar overwinning weer van de planeet Pluto te komen, zo verbaasd was ze - of zo leek het tenminste. Maar eigenlijk denken we dat ze verdomd goed weet hoe ze het spelletje moet spelen. Ze weet bijzonder veel, speelt steevast de onschuld zelve en slaat toe daar waar het moet. Danira en Liesbeth zullen op hun tellen moeten passen.