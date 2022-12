WK-voetbal ingedommeld na uitschakeling Rode Duivels: beste weekendmatch scoort 686.000 fans

TV Stream uzelf slim: deze internatio­na­le topreeksen zijn goed voor uw talenknob­bel

Is één van uw goede voornemens voor 2023 om een nieuwe taal te leren? Wat als wij u zouden zeggen dat u én kunt ontspannen én tegelijk het taalcentrum in uw brein kunt stimuleren door gewoon tv in een andere taal te kijken? Van een Koreaans-Japans taalbad in ‘Pachinko’ op Apple TV+ tot Interbellum-Duits in ‘Babylon Berlin’ op Streamz: hoog tijd om dat bingegedrag in iets nuttigs om te zetten!

