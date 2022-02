Winter is coming: na Konijn verschijnt ook IJskoning in ‘The Masked Singer’

TV Minireeks ‘Pam & Tommy’, over beroemdste sekstape ooit, vanaf vandaag te zien op Disney+

Het huwelijk van Pamela Anderson (54) en drummer Tommy Lee (59) was even passioneel als turbulent, en daar kon de hele wereld tot hun grote spijt van meegenieten, met dank aan een gestolen sekstape. Disney+ goot hun verhaal in een minireeksje en is vanaf vandaag te bekijken.

