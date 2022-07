Winnares Madieke over de afloop van ‘De Bachelor’: “Gedumpt voor ik hem beter kon leren kennen”

TV Bekijk hier de eerste beelden van de spin- off ‘Pretty Little Liars: Original Sin’

Vijf jaar geleden namen we afscheid van de populaire serie ‘Pretty Little Liars’. Lang moesten de fans niet treuren, want daar waren de spin-offs al. In 2019 lieten ze ‘The Perfectionists’ op de wereld los, maar nu staat er een nieuw verhaal voor de deur: ‘Pretty Little Liars: Original Sin’. De reeks is vanaf 28 juli te bekijken op Streamz.

8 juli