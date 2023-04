Winnaar van '1 jaar gratis' is bekend en gaat naar huis met 85.073 euro

TV Het is officieel: tv-serie rond ‘Harry Potter’ in de maak

Goed nieuws voor de fans van ‘Harry Potter’. De geruchten deden al langer de ronde, maar nu is het officieel: er is een tv-serie over ‘Harry Potter' in de maak. Warner Bros. is momenteel in gesprek om samen te werken met J.K. Rowling (57), de schrijfster en bedenker van de populaire franchise. Dat meldt ‘Deadline’.