Wim Lybaert vaart ‘Een jaar op zee’ in gloednieuwe programma: “Een grote droom die uitkomt”

“Al sinds ik klein was, had ik nogal een redelijke fascinatie voor de zee. En nu wil ik eens weten wat dat wil zeggen: visser zijn", aldus Lybaert. “Op mijn 54ste mee mogen op een vissersboot is een grote droom die uitkomt.” De programmamaker is dan ook een kind van de zee. Als kleine jongen bracht hij zijn zomers door op het strand van Zeebrugge: krabben vangen op de oude muur van de haven, uren in de golven spelen en zeilen in zijn optimistje. Toen hij achttien werd, werd hij redder op het strand. Wanneer hij vandaag op vakantie gaat, zoekt hij de zee en vissers op. Hij kan geen markt voorbij lopen zonder het viskraam te passeren, geen haven waar hij niet op zoek gaat naar een visser om een babbeltje mee te slaan.

In ‘Een Jaar op zee’ wil hij er eindelijk achter komen wat het vissersleven inhoudt. De professionele visserij is een zware job. De schepen varen uit met vijf à zes bemanningsleden aan boord en blijven vaak dagen- of wekenlang op zee. Elke twee à drie uur halen ze de netten boven, maken ze de vangst schoon, wordt alles gesorteerd en in het koelruim weggestoken. En als het meezit, kunnen ze daartussen enkele uren slapen. En dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Naast het leven aan boord vertellen ook de achterblijvers, de mensen die aan wal blijven, hun verhaal. De vissersvrouwen die hun kinderen grotendeels alleen moeten opvoeden. Ze vertellen hoe je een relatie doet slagen met een man die tot 250 dagen per jaar van huis is en hoe je alleen een gezin draaiende houdt. Ook de zonen en dochters spreken over hoe ze opgroeiden met een vader die altijd op zee zat. En dan zijn er de vissers op rust. Wim praat met hen over de avonturen die ze meemaakten, over levenslange vriendschappen, de vrijheid en het gemis. ‘Een Jaar op zee’ brengt een verhaal over vriendschap, familiebanden, vertrouwen, sterke vrouwen, mannen met een roeping, trots, geloof in de toekomst maar bovenal over de liefde voor de zee.

