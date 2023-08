Wim Lybaert serveert BV’s gerechten uit kindertijd: “Door ‘Zomeravonden’ zijn de cijfers op de weegschaal rampzalig”

TV “Zonder nadenken gaf Staf ons de sleutels van z'n auto”: Camping Coppens krijgt te maken met stevig ongeval

Een ongeval op vakantie: je wilt het niet meemaken. Helaas overkwam het Kristels gezin in Camp Grinsby in Zweden, de camping van Staf Coppens (42) en zijn Monique (50). In Dag Allemaal vertelt ze wat er precies gebeurde en hoe dankbaar ze de campinguitbaters is. En hoe hebben Staf en Monique zelf het incident beleefd? “Het leek erop dat hij elk moment het bewustzijn kon verliezen.”