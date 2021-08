Wim Lybaert rijdt straks voor de vierde en laatste keer uit met de Columbus: “’ t Is tijd voor iets nieuws”

Begin september start Wim Lybaert met zijn laatste seizoen. Daarin pikt hij opnieuw zeven gasten op voor een vierdaagse trip. Maar first things first: heeft de bus het gehouden? “Ja hoor”, zegt Lybaert. “960.000 kilometers staan er nu op de teller, maar hij bolt nog prima. Ik ben net terug van de laatste opnames en daarbij trokken we door de Alpen. Geen krimp heeft de Columbus gegeven. Al moet ik zeggen dat het moeilijker was in de Apennijnen, de bergketen in centraal Italië. Op die korte, stijle klimmetjes had hij het soms lastig. Net als ik trouwens. Naast die diepe afgronden stond het koud zweet me bij momenten op de rug. Op lijnbussen zie je soms een bordje ‘praat niet met de chauffeur’, er is een reden waarom dat zoiets er hangt heb ik gemerkt. Van een diep gesprek kwam er toen weinig in huis hoor (lacht).”