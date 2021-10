Wim Lybaert neemt afscheid van ‘De Columbus’: “Jeroen Meus is een véél betere vriend geworden”

TV Aylin flipt in ‘Temptation Island’: “Wat heeft Efrain gedaan?”

15 oktober De tweede week in Spanje is van start gegaan en dat gebeurde niet onopgemerkt. De relatie tussen Bert en Delphine is ten dode opgeschreven en ook tussen Donna en Nico is het over en uit. Aylin had nog een sprankeltje hoop tot vanavond haar tablet afgaat.