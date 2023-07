Wim Lybaert katapulteert zestien bekende gasten terug naar hun kindertijd in ‘Zomeravonden’

“Zomeravonden gaat niet over eten, maar over gerechten die een stroom herinneringen in gang zetten waar je instant gelukkig van wordt”, aldus Wim Lybaert. “Zelf zou ik ‘vorm’ kiezen van mijn bobonne. Dat was een combinatie van bloemkool en gehakt die ze au bain-marie klaarmaakte in een tulbandvorm. Daarbij serveerde ze een bechamelsaus met citroen en een gekookt patatje. Allemaal zonder veel kruiden. Bij dat gerecht zit ik in een klap terug bij haar aan tafel. Op woensdagmiddag, met mijn mama, mijn broer en mijn zus.”