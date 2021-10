Wim Lybaert blikt terug op stevige avond met Filip Peeters in ‘De Columbus’: “Zonder overdrijven twintig flessen wijn gedronken”

TV ‘De Bende van Jan de Lichte’: “Alle ingrediën­ten van een monsterhit, maar helaas”

17 oktober Matteo Simoni als een struikrover die in de bres springt voor de sukkelaars van de samenleving, een mens zou voor minder gaan zwijmelen. ‘De Bende van Jan de Lichte’ is al even te bekijken op Streamz, en kende zondagavond ook eindelijk z’n première op VTM. Of deze reeks met de crème de la crème van de Vlaamse acteerwereld het wachten waard was? Bram De Brabander zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.