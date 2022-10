Wim Helsen probeerde ‘Allerslimste mens’-jurylid Pedro Elias ooit te wurgen: “En Bart Cannaerts deed niets”

Er is overigens maar één manier om Bart Cannaerts naar huis te krijgen. De makers moeten voor hem in de fotoronde een tijdrovend item steken, maar vooral in de steeds alles beslissende filmpjesronde gewoon een keimoeilijke, nieuwe reeks van een of ander streamingplatform - liefst het wat obscure HBO of Amazon - steken. Dan is er enige kans dat Bart gaat wankelen. Dat was bij zijn zestiende passage duidelijk niet het geval. Nochtans was er met klepper Gilles De Coster, winnaar van ‘De slimste mens 2013, en de alweer stevig spelende Danira flink weerwerk. En dus na de fotoronde een min of meer gelijke stand. In de filmpjesronde kreeg Bart een relatief gemakkelijk filmvraag met ‘Chicago’, maar wist Danira maar twee goede antwoorden op het item over de ontsnapping van Dutroux. Cannaerts zorgde voor de stunt door de drie overige antwoorden, o.a. de naam van de boswachter (Stéphane Michaux) te geven. Voor de neus van Gilles De Coster, die die naam ook nog wist en nog had kunnen winnen. De ‘Mol’-presentator was duidelijk ontgoocheld, even ‘het moment’ kwijt en dus een vogel voor de kat in de finale. Daar speelde Danira hem letterlijk naar huis. “Ik was volledig kansloos”, gaf Gilles ootmoedig toe. “Ik ben tegen twee titanen gebotst”, concludeerde hij. En tegen de vloek van ‘De allerslimste mens’.