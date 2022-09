Wim Helsen openhartig in ‘De allerslimste mens’: “Ik heb zoals veel mannen een naam voor mijn geslachtsdeel”

TV RECENSIE. ‘Andor’: “Geen Jedi, geen lichtzwaar­den en toch onmisken­baar ‘Star Wars’”

Als u het verloop van de prequelfilm ‘Rogue One: A Star Wars Story’ kent, dan weet u dat een weerzien met Cassian Andor niet echt mogelijk is. De man gaat namelijk de pijp uit in de film. Maar door de klok vijf jaar terug te draaien, kunt u nu met terugwerkende kracht in het hoofd en de emotionele rugzak van deze toekomstige rebellenheld kruipen met dank aan de nieuwe Disney+-serie ‘Andor’. Een prequel van een prequel, dus. Het toppunt van melkerijtje spelen met de melkweg? Of is de Force toch onnoemelijk sterk in deze show? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

17:16