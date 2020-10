Wim Helsen liegt graag tegen zijn kinderen en niemand kan de naam van Nora’s dochtertje zeggen: de leukste momenten uit de 10de ‘Slimste Mens’-aflevering

TVZe moest de overwinning aan Ben Crabbé laten, maar in de finale had Ella Leyers geen enkele moeite om nieuwkomer Nora Gharib weer naar huis te spelen. Met de vingers in de neus forceerde Ella zich zo tot de ‘Club van Elf’. Tien illustere voorgangers die de kaap van tien overwinningen in ‘De Slimste Mens’ haalden, maar dan sneuvelden. Breekt Ella de ban en gaat ze voor eeuwige roem? Antwoord in de volgende aflevering.

Het kan niet altijd spektakel zijn in de quiz van Erik Van Looy. Net zomin kan het avond na avond super-spannend zijn. Zelfs in kledij was er weinig verrassing. Ella en Nora zaten beide in een crèmekleurig broekpak. Daartussen Crabbé als ‘stijl’-figuur.

De tiende aflevering toonde ook net te veel verschil in quiz-kwaliteit tussen het duo Ella-Ben en nieuwkomer Nora. Niet dat de kersverse mama van Chams (dat je als she-ams uitspreekt en een tongbreker bleek te zijn) haar mannetje niet stond, maar de ervaring bij de tegenstand was te groot en van doorslaggevend belang. Niet toevallig dat Ben en Ella alweer in de filmpjesronde het verschil maakten. In de finale ging Gharib helemaal ten onder aan de zenuwen. Beginnen met 111 seconde tijdsverschil is moeilijk dicht te fietsen. Maar als de eindstand dan 0-157 is, dan weet je voldoende. Met de vingers in de neus speelde Ella zich dus naar de elfde deelname.

Daar wacht haar een aartsmoeilijke opdracht. Liefst tien keigoede kandidaten beten doorheen de jaren hun tanden stuk op die elfde deelname. Denk maar aan zusje Ella Leyers, die in 2018 met tranen in de ogen strandde met zicht op eeuwige roem in Vlaanderen. Enkel Gert Verhulst en Julie Colpaert overleefden die verdoemde ‘elf’. Maar Gert kon niet doorspelen omdat de finaleweken begonnen, terwijl Julie roemloos sneuvelde in aflevering twaalf.

In aflevering elf staat het straks dus allemaal te gebeuren. Van een blitz-start gesproken. Het valt overigens ook wel op dat het huidige seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ strak gemonteerd wordt tot afleveringen die niet meer boven 55 minuten gaan. Vorig jaar was dat vaak ruim een uur. Het geeft de quiz meer vaart, meer drive en een beter evenwicht tussen lol en humor en hard spel. Nu nog Ella for President en dit zeventiende seizoen kan nu al niet meer stuk.

De leukste quotes

Nora Gharib (bekent dat ze al eens vals speelde): ‘In de lagere school heb ik wel eens een handtekening in de agenda vervalst. Ik was echt wel een gangster op school’.

Jeroom (tegen Nora): ‘Is uw kindje echt vier maanden oud of heb je het geboortecertificaat vervalst?’

Jeroom (nadat Nora heeft uitgelegd dat haar dochtertje Chams heet (wat zon betekent): ‘Ik had ook zo kunnen heten. Ik straal thuis. Alle mensen worden er bruin’.

Ben (is kritisch op zichzelf): ‘Ik was helemaal niet tevreden. Ik was op sommige momenten gewoon niet goed genoeg’.

Ben (tegen Erik over zijn deelname): ‘De voornaamste reden om deel te nemen was om van uw gezaag af te zijn. Ik zit hier eigenlijk tegen mijn goesting. Zie je dat niet?’

Wim Helsen (over het tegengestelde van ongelooflijk. Fietst zo omheen de vraag wat hij tijdens corona heeft gedaan): ‘Als iets niet straf is, zeg ik meteen gelooflijk. Na drie keer gelooflijk geven mensen toe dat het niet interessant is wat ze aan het vertellen zijn’.

Nora (na de finale): ‘Ik ben slecht in namen en steden en in alles wat je gevraagd hebt’.

Kantelmomenten

Al vrij snel wordt duidelijk dat Ben en Ella de beste spelers zijn. Zij pikken de extra seconden in tijdens de ‘Open Deur’.

Nora en Ella krijgen een moeilijke puzzel, waar Ben van profiteert. Hij ziet zijn winst evenwel helemaal verdwijnen bij zijn eigen puzzel, waar Ella weer helemaal mee aan de haal gaat.

Ben speelt de beste fotoronde en pikt bovendien extra seconden in. Hij rondt ook een foutloze filmpjesronde af en wint.

In de finale is Nora geen partij voor Ella die moeiteloos wint.

De eindscore (voor het finalespel)

Ben Crabbé 423 sec.

Ella Leyers 360 sec.

Nora Gharib 249 sec.

De stand

Ella Leyers 10 deelnames 5 keer gewonnen 5 finales gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé 2 deelname 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Senne Misplon 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer: Dichteres en columniste Delphine Lecompte

