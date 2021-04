Wim De Vilder neemt als eerste plaats in nieuwe studio van ‘Het Journaal’: “Het ruikt nog naar nieuw”

Dag en nacht gewerkt

Nu alle werken achter de rug zijn, mag het resultaat er zeker zijn. Nieuwsanker Wim De Vilder nam om 13u als eerste plaats in de nieuwe studio. “Welkom in onze vernieuwde studio”, klonk het vanmiddag. “Kijkt u gerust eventjes rond, alles hier ruikt nog naar nieuw. Onze technische ploegen hebben de afgelopen dagen en nachten heel hard gewerkt om u vanmiddag deze primeur te kunnen geven. Daar zijn we hen bij ‘Het Journaal’ erg dankbaar voor. We hopen dat het resultaat u bevalt, al zal het voor u en ook voor ons misschien even wennen zijn. Maar we brengen u zoals vanouds het belangrijkste nieuws van de dag, zo goed we kunnen.”