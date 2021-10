Willy Sommers zingt voor het eerst zijn nieuwe nummer 'Ik Zorg Voor Het Feest’

Sommers was vanavond te gast in de talkshow van Gert Verhulst en James Cooke. Daar bracht hij voor het eerst het nummer ‘Ik Zorg Voor Het Feest’, dat binnenkort ook te horen zal zijn op zijn nieuwe plaat. “Ik ben iemand die ervoor zorgt dat elk lied in de zalen een feest wordt”, zegt Willy trots over zijn nieuwe liedje.