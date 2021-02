Willy Sommers vertelt over aanval van fan in eerste beelden ‘Liefde voor Muziek’: “Ik heb er nog een foto van”

Jaloerse fan

Dat Willy in zijn carrière al veel meegemaakt heeft, is wel duidelijk. In een korte preview voor het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ vertelt de zanger over een niet zo aangename ervaring die hij had met een fan. In het verleden sprong er namelijk iemand uit het publiek uit jaloezie het podium op. De man in kwestie kon het niet verdragen dat zijn partner zo aan het meezingen was en sloeg bijgevolg een glas kapot op tafel. Hetzelfde glas stak hij enkele seconden later in de rug van Willy Sommers. Toen de man zich later kwam verontschuldigen, was voor Willy alles bovendien meteen vergeten.