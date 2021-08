Willy Sommers vertelt in ‘Het Rad’ hoe hij zijn Cindy heeft ontmoet: “Eigenlijk dankzij Christoff”

Grote fan

Cindy was namelijk een goede vriendin van Christoff en voor haar verjaardag wilde de zanger haar dan ook een cadeau geven. Alleen bleek het cadeau uiteindelijk een etentje met Willy Sommers te zijn. “Cindy wist van niets, maar toen ze de auto van Willy zag, was ze toch heel eventjes in paniek. Ze was toen namelijk al een hele grote fan van hem”, ligt Christoff uit in de eerste aflevering van het derde seizoen van ‘Het Rad’.