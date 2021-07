Willy Sommers en Anne De Baetzelier blikken terug op ‘TOTZ’: “Het was meer dan een artiest aankondigen”

TV Grote verschui­vin­gen in de jury van ‘Belgium’s Got Talent’: enkel An Lemmens blijft aan boord

29 juni Verrassend nieuws voor de trouwe fans van 'Belgium's Got Talent': VTM bedankt juryleden Niels Destadsbader, Dan Karaty en Stan Van Samang voor bewezen diensten. Ze worden vervangen door rasartiest Bart Peeters, actrice Ruth Beeckmans en creatief directeur bij VTM Davy Parmentier. Enkel An Lemmens behoudt haar juryzitje in de talentenjacht.