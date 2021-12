Willie Garson krijgt emotioneel afscheid in ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That...’

TVAnd just like that nemen de makers van de ‘Sex and the City’-reboot afscheid van één van hun meest geliefkoosde personages. Willie Garson, die Stanford Blatch speelt in de reeks, kwam om het leven gedurende de opnames voor de reboot. Garson zelf is nog te zien in de eerste drie afleveringen, maar in de vierde episode moet de kijker afscheid nemen van zijn personage. Opgepast: dit artikel bevat spoilers voor ‘And Just Like That’.

Eerder maakten de makers van ‘And Just Like That...’ al bekend dat Stanford Blatch niet om het leven kwam in de reboot, maar door het overlijden van de acteur moesten ze de vierde aflevering van de reeks wel noodgedwongen een draai geven. In de episode krijgt Carrie, die de dood van haar echtgenoot Mr. Big nog moet verwerken, een handgeschreven briefje van haar gay best friend Stanford. “Lieve Carrie, wanneer je dit leest, ben ik al lang in Tokyo”, klinkt het in de eerste zin van de brief. “Ik kon je dit niet vertellen zonder te huilen en tranen heb je de laatste tijd al genoeg had.” Daarmee verwijst het personage naar de plotse dood van Mr. Big in de allereerste aflevering van de reboot.

Wat brengt het personage van Stanford Blatch dan juist naar Tokyo? Blijkbaar gaat de beste vriend van Carrie er aan de slag als manager van een 17-jarig TikTok-talent. Dat maakte zijn echtgenoot Anthony (gespeeld door Mario Cantone) nog duidelijk. Maar Stanford had nog meer te vertellen. Zo vroeg hij ook nog de scheiding aan van zijn echtgenoot Anthony. “Ik begrijp het niet. We waren zo gelukkig”, klinkt het bij deze laatste in de serie. In de eerste drie afleveringen van de reboot bevestigden de twee nog hun liefde voor elkaar na het overlijden van Mr. Big. Anderzijds was er ook nog veel ruimte voor gekibbel tussen het duo. “Ik heb geprobeerd om het zo luchtig mogelijk te houden”, zegt showrunner Michael Patrick King nu over de verhaallijn. “Ik kon hem gewoonweg niet laten sterven in de reeks. Het is allemaal gewoon veel te droevig. De laatste scène die Garson opgenomen heeft, blijkt uiteindelijk de begrafenis van Mr. Big te zijn. ”Dat was echt zo’n ontzettend moeilijke dag”, aldus King.

De ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That...’ is bij ons te zien op Streamz.

LEES OOK: