William en Elien vallen meteen in de smaak in ‘Boer zkt Vrouw’: “Ik krijg het er een beetje warm van”

Voor William Junior Dougan (24) zakten maar liefst 80 singles naar zijn ranch in Westerlo af. “Ik ben normaal gezien niet verlegen of zenuwachtig, maar ik was toch wel even van mijn melk. Ik had niet verwacht dat ze met zovelen zouden zijn”, zegt hij. En bij de dames klonk het unaniem: “Hij is helemaal mijn type!” De temperatuur in de kamer liep meteen op toen William kwam aangereden op zijn trouwe hengst. “Ik krijg het er een beetje warm van”, klonk het bij de vrouwen op de tribune. “Die ogen, die kaaklijn... Ik val daar echt op.”