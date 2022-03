William en Elien tonen hun identiteit in ‘Boer zkt Vrouw’

TV Simonneke bedroog Frank met kolonel Vandesijpe uit ‘De Kampioenen’: is dit het einde van het oerkoppel in ‘Thuis’?

Er is zwaar stormweer op komst in ‘Thuis’. In de aflevering van woensdag werd duidelijk dat Simonne haar Frank heeft bedrogen met ene Dirk. Als haar ‘Baby’ dat ontdekt, zou het na 26 seizoenen wel eens over & out kunnen zijn voor het oerkoppel in soapland. Sommige kijkers zijn er nu al zeker van dat de breuk er gaat komen, omdat ze een verborgen hint hebben ontdekt.

2 maart