William Boeva kritisch voor media: "Laat mensen met een beperking presenteren”

ShowbizzWilliam haalde (31) vandaag de kranten over een incident waar enkele jongeren hem uitlachten. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ getuigt de stand-upcomedian over het voorval, zijn leven in een rolstoel, het boek dat hij aan het schrijven is en de impact van zijn beperking op z'n relatie. Volgens Boeva komen mensen met een beperking komen nog altijd te weinig in de aandacht.

Toen Boeva gisteren met zijn rolstoel over de Meir in Antwerpen aan het rijden was, riepen enkele jongeren hem na. Ze begonnen te lachen met hem en te wijzen naar zijn rolstoel. Radiostem en goeie vriend Sven Pichal vond het incident de druppel, want de stand-upcomedian wordt dagelijks geconfronteerd met zo'n opmerkingen. Pichal kroop in zijn pen en schreef een column over de respectloosheid van sommige mensen.

“Op zich trek ik me daar niet meer zoveel van aan", vertelt William Boeva over het voorval in ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Er zijn altijd mensen die naar me kijken en naar me wijzen. Een paar weken geleden riepen twee studenten vanop hun balkon: ‘Hé dwerg, dans eens’, terwijl ze me aan het filmen waren met hun smartphone. Het is gelukkig niet altijd in die mate, heel veel mensen hebben wel respect.”

Gert gaf toe dat hij eigenlijk niet wist dat Boeva in een rolstoel zit. “Heel veel mensen weten dat niet. Ik kan ongeveer 100 meter wandelen, dus alles wat verder is moet ik met de rolstoel of de wagen doen. 100 meter voor mij is precies 10 kilometer voor jullie. Mijn rug doet dan pijn, mijn benen kunnen dat niet aan. Ik heb ook twee valse heupen, dus dat maakt het ook niet gemakkelijker.”

De comedian is ook een boek aan het schrijven over inclusie. Hij beseft dat niet iedereen gelijk is, maar hij wil dat iedereen het recht moet hebben om op dezelfde manier deel te nemen aan de maatschappij. Dat is iets wat volgens hem nu nog niet kan en de media speelt daar een rol in. “In de media doet men nog te veel aan wat ik ‘de knuffelbeertactiek’ noem. Daar zeggen ze: ‘kijk eens naar die persoon, hoe schattig. Kijk eens wat die allemaal kan, hij kan zijn armpjes bewegen.’” Hij wil dat mensen met een beperking een belangrijkere rol krijgen. “Laat mensen met een beperking presenteren.”

‘Golddigger’

Ook voor zijn vriendin is het zeer moeilijk dat hij nog vaak nageroepen en uitgelachen wordt. “Voor haar is het nog moeilijker, want ze is dat niet gewoon." Ook de negatieve comments op sociale media raken haar. “Soms wordt zij een golddigger genoemd, maar dat is ook een belediging voor mij. Door haar zo te noemen, zeg je eigenlijk tegen mij dat ik te lelijk ben om een gewone vriendin te krijgen.”

Volledig scherm William Boeva met zijn vriendin Nikki © RV

Boeva nam ook goed nieuws mee naar ‘De Cooke & Verhulst Show’. Na een stilte van anderhalf jaar gaat hij opnieuw op tour met zijn recentste show ‘B30V’A. “Het is een show die heel dicht bij mezelf staat. Ergens is het iets emotioneler, maar ik ben wel heel eerlijk in de voorstellingen.” Om de start van de nieuwe reeks voorstellingen te vieren, gooide hij donderdagavond een opvallende video online. Een hele reeks BV’s en mensen uit de comedywereld spelen daarin een rol. Een hele reeks BV’s en mensen uit de comedywereld spelen daarin een rol.

