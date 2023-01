William Boeva gaat op zoek naar droomwagen voor bekende autofreaks in ‘Celebrity Car Match’

“Mijn passie voor auto’s is begonnen toen ik zelf mijn rijbewijs haalde”, aldus William. “Toen kwam het besef van een vrijheid die ik daarvoor niet kende. Als persoon met een beperking is mobiliteit geen evidentie in België, dus plots ging de wereld voor mij open. Sindsdien ben ik er zot van! Ik was dan ook mega enthousiast om de perfecte wagen te zoeken voor vijf bekende mensen. Ik ben verrassende dingen te weten gekomen over hen en weet nu ook dat ik Bart Kaëll niet snel in een Lamborghini zal zien rondrijden.”