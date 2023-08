William Boeva en Hakim Chatar doen mee aan ‘Celebrity Masterchef’: “Al zeker 2.000 restaurants bezocht”

tv Luuk en Erwin verrassen met een muzikale avond in ‘Met vier in bed’

Dat het runnen van een B&B intensief kan zijn, werd de afgelopen weken wel duidelijk in ‘Met vier in bed’. In een nieuwe aflevering tonen Luuk en Erwin hoe belangrijk het is om voldoende te ontspannen. “Het is een prachtige job, maar de boog kan niet altijd gespannen staan”, vertelt Erwin. “Eric gaat al eens lopen, Marie-Paul gaat paardrijden en wij ontspannen op een andere manier. We zingen samen in een mannenkoor.” Ze trakteren hun gasten dan ook op een gezellige, muzikale avond. “Laat de mannen maar komen!”, lacht Luuk.