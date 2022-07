William Boeva daagt BV’s uit in nieuwe Streamzreeks ‘Don’t scream’

In ‘Don’t scream’ nemen twaalf bekende duo’s het tegen elkaar op. Het belooft het meest bloedstollende spel van hun leven te worden. Elk team wordt telkens op een andere verlaten plek achtergelaten door Boeva. Geen plek voor angsthazen, want het krioelt er onder andere van de zombies, vampieren en Magere Hein. De boodschap daarbij is om zichzelf in te tomen, want wie het meest gilt verliest. In de spannende finale nemen de twee dapperste overgebleven stellen het tegen elkaar op. Welk BV-duo dan overwint, mag de ‘Don’t scream’-award 2022 op zijn naam schrijven.