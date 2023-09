Will Smith staat stil bij jubileum ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: “33 jaar geleden voor het eerst uitgezonden”

TV Ook deze 3 BV-queens trekken hun stoute hakken aan in ‘Make Up Your Mind’, herken jij ze al?

Terwijl Vlaanderen alvast speculeert over welke bekende Vlamingen zich tot groene en gouden drag queen transformeerden, maken vandaag nog drie andere queens zich bekend. Verscholen achter een dikke laag make-up, althans. Vanavond geven ze de performance van hun leven in het gloednieuwe ‘Make Up Your Mind’. In deze eenmalige show worden ze alle vijf omgetoverd tot glamoureuze drag queens, inclusief opgezette kapsels, torenhoge hakken, flashy pluimen en blinkende pailletten. Welke bekende koppen gaan er schuil achter de make-up? Dat kom je vanavond om 20u35 al te weten op VTM.