Wijnproeven is passé: in ‘Latem Leven’ gaan ze voor een preparé-tasting

Hebben vrouwen het sneller koud dan mannen? Dina en Andy testen het in kerstboom­pak

7 december ‘Ze Zeggen Dat’ vrouwen het sneller koud hebben dan mannen, maar is dat ook zo? Andy en Dina slikken morgen een thermometerpil in en ondergaan het experiment in volledige kerstmodus. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.