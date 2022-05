Wij spraken met mol Uma Vandemaele: “Als ik niet egoïstisch was geweest, had ik het nooit zo lang overleefd”

TV RECENSIE. ‘Shining Girls’: “Een tijdreizen­de thriller die uw zintuigen op onscherp zet”

Als een flamboyante uitvinder en een 17-jarig jochie door de tijd kunnen reizen, dan kunnen seriemoordenaars dat in principe ook. In ‘Shining Girls’, de nieuwste titel op Apple TV+, worden nachtmerries werkelijkheid wanneer de gewelddadige impulsen van één man zich over verschillende generaties vermenigvuldigen. Of u deze metafysische thrillerreeks, met Emmy-winnares Elisabeth Moss in de hoofdrol, meteen moet gaan uitpluizen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

