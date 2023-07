“Wij hebben de familie Van As niet nodig”: Frakke & Jempie openen hun eigen garage in spin-off op Streamz

TV Griet zorgt in ‘Met vier in bed' voor een wel heel bijzonder welkom: “Dit had ik van haar niet verwacht”

Patrick uit Dendermonde gaat in ‘Met vier in bed' logeren bij de sympathieke Griet uit Brugge. Zij zorgt voor een wel heel bijzonder welkom, tot groot jolijt van Patrick. “Dat vond ik zeer origineel, zeer tof", glundert hij. “Van haar als persoon had ik het eigenlijk niet verwacht." En ook de kamer - helemaal in het thema van Maria van Bourgondië - verrast hem. “Alle stukken zijn een ontdekking. Je gaat rond in die kamer: alles is speciaal.”