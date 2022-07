Wiet doet het beter? Nicolas Caeyers doet zijn beste Natalia-impressie in ‘Waarheid, durven of doen’

TV Niels Albert: “Het Bourgondi­sche leven begint pas na je carrière als topsporter”

Voormalig veldrijder Niels Albert is te gast in ‘Waarheid, Durven of Doen’ op VTM. Hij vertelt er onder meer over z'n carrière als topsporter. “Het Bourgondische leven begint pas daarna, hoor”, verzekert hij. “Ik ben er zeker van dat je niet slechter gaat rijden als je op donderdag of vrijdag in je zetel een pint drinkt, als het zondag wedstrijd is. Maar puur dat mentale aspect ...” Nog zo'n taboe: seks voor de wedstrijd. “Als ik de avond voor een training seks had, merkte ik dat ik supergoed reed”, klinkt het. “Maar wanneer het koers is, is dat anders ...”

25 juli