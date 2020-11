Wielerlegende Eddy Planckaert supportert voor Andy en Dina in ‘Ze Zeggen Dat’

TV 'Supernatu­ral’, de serie zonder eind, houdt er na 15 jaar dan toch mee op: “We waren 10 jaar geleden al over ons hoogtepunt heen”

19 november Saving people, hunting things, the family business. Met dat simpele motto trekt het fictieve duo Sam en Dean Winchester al 15 jaar de Verenigde Staten rond. De avonturen van de twee broers, die samen allerlei monsters verjagen, zijn zo populair dat de show zich ontpopte tot de langst lopende fantasyreeks ooit gemaakt. Als het aan zender The CW had gelegen, hadden de Winchesters nog minstens 15 jaar langer spoken mogen vangen, maar de makers van het programma geven er zelf de brui aan. De allerlaatste aflevering van de show wordt vandaag uitgezonden. “Ons hoogtepunt zijn we 10 jaar geleden al gepasseerd, en de excuses om nieuwe afleveringen te maken zijn gewoon op.”