Wie zoekt wint wel degelijk: dolgelukkige familie Soferis vindt 26.600 euro in eigen huis (met hulp van Natalia)

TV Amazon maakt tv-serie van film ‘Cruel Intentions’

Amazon is bezig met een televisieserie gebaseerd op de film ‘Cruel Intentions’ uit 1999. Volgens vakblad ‘Variety’ wordt een eerste seizoen van acht afleveringen gemaakt. Het is nog niet duidelijk of de reeks te zien zal zijn op streamingdienst Prime Video of op het gratis platform Freevee.