Wie wordt er levend begraven? ‘Familie’ gaat de finaleweek in en dit mag je verwachten

TVHet zijn hoogdagen voor de ‘Familie’-kijker, want de VTM-soap is vrijdag toe aan de dubbele seizoensfinale. Eén acteur spoilde op zijn socials al dat hij levend begraven zal worden. Maar naast die horror staat er in deze finaleweek nog meer suspense op stapel. Bovendien wordt de soapliefhebber op een extraatje getrakteerd, want vrijdag start ook een nieuwe, zomerse webserie met twee verrassende namen in de hoofdrollen.