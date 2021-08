Wie wordt de nieuwe partner van Julie Van den Steen?

TV Bye bye Kim Cattrall, hallo Nicole Ari Parker: deze actrice wordt de nieuwe hartsvrien­din in ‘Sex and the City’

25 augustus Dat Kim Cattrall (65) niet te zien zou zijn in ‘And Just Like That ...’, het vervolg op de iconische reeks ‘Sex and the City’, was al langer bekend. Nu schrijft The Guardian dat haar plekje in de vriendengroep ingenomen zal worden door een andere actrice, Nicole Ari Parker (50).