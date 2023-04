Wie wordt de grootste verrassing in de finale van ‘The Masked Singer’?: “We missen nog een grote klepper”

BV Jelle Cleymans legt uit waarom hij geen fan is van ‘Met de trein naar Oostende’: “Echt ruzie gemaakt met Gert Verhulst”

In de podcast ‘Achter de Schermen’ legt Jelle Cleymans uit waarom hij geen fan is van het Spring-nummer ‘Met de trein naar Oostende’. “Ik vond dat wij toen heel toffe popmuziek maakten", klinkt het. “In mijn hoofd was dat een beetje Clouseau, een beetje Marco Borsato. Het zijn goeie songs." Maar toen hij ‘Met de trein naar Oostende’ hoorde, trok hij toch grote ogen. “Ik hoorde de woorden ‘tsjoeke tsjoeke tuut’", zegt hij. “Ja, we zijn een band voor kinderen, maar dit ging volgens mij de gemiddelde leeftijd heel erg naar beneden halen. En ik vond het een carnavalsnummer. Ik heb daar toen ook echt ruzie over gemaakt met Gert Verhulst.”