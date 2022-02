Wie wordt als eerste vermoord in ‘De Verraders’?

Showbizz Nina Derwael overdon­derd na winst in ‘DWTS’: “Nu nog een mooi plaatsje vinden voor die trofee”

De finale van ‘Dancing with the Stars’ kon uiteraard niet voorbij gaan zonder het nodige spektakel. Zowel Nora Gharib, Nina Derwael als Jonatan Medart gaven het beste van zichzelf. Voor Nora bleek dat helaas niet genoeg, want de ‘Patser-actrice moest als eerste de wedstrijd verlaten. Nadien vochten Nina en Jonatan het laatste duel uit op de dansvloer, en ging Nina - zoals verwacht - met de overwinning aan de haal. “Simone en ik hebben er heel hard voor gewerkt, maar het was zeker en vast geen evidentie”, aldus Nina. “Iedereen was ontzettend sterk vanavond.”

13 februari