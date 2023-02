Dit weten we over Mummie

Mummie leidt een mooi en luxueus leven in haar Egyptisch paleis. Er is slechts één probleem: haar laatste relatie was 1700 jaar geleden, met haar farao. Ze is dus al heel lang single. Mummie doet er alles aan om het hart van een man te veroveren. Desondanks haar windels, is uiterlijk heel belangrijk voor haar. Zo bestelt ze make-up, gaat ze naar de kapper en doet ze aan sport. Ze zit ook op Tinder. Mummie heeft het niet zo voor andere vrouwen, want dat zijn concurrenten. Ze is strijdvaardig en competitief. Heel erg bezig met zichzelf.