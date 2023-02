Wie verschuilt zich achter het masker van Leeuw? Dit zijn alle theorieën en tips

Dit weten we over Leeuw

“Surprise, hier is Leeuw!”, begint het pak over zichzelf. “Maar jullie mogen Leeuwtje zeggen hoor! ROARRR! Hier staan mijn klapdeurtjes altijd open. Wel enkel betreden met propere poten! Want zo zijn wij! Mijn thuis is mijn saloon, waar iedereen me kent en ik altijd kan zijn wie ik ben. En deze koning der dieren houdt z’n paleis graag smetteloos schoon. I want to break free-eee! Ja, geef mij maar een kraaknet leeuwenhol! Spits jullie oren maar, want ik ben zò klaar om mijn tanden in dit avontuur te zetten. Alle 26! Yihaaa boys, lekker rodeo-en met de meeeeiden! Ik word al helemaal wild als ik denk aan de show! Nog even mijn manen goed leggen en dan ben ik helemaal ready freddy om jullie omver te brullen! ROAAAARRRRR!”