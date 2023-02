Wie verschuilt zich achter het masker van Foxy Lady in ‘The Masked Singer’? Dit zijn alle theorieën en tips

Dit weten we over Foxy Lady

Dit denkt het internet

Vlaanderen is al volop aan het gissen wie er in de pakken zit en volgens enkele speurders leiden de sporen van Foxy Lady naar niemand minder dan Linda Mertens. Er zijn alleszins argumenten die steek houden. Om te beginnen is er het haarspeldje in Foxy Lady’s haren. Linda droeg er ook zo eentje in haar Milk Inc.-jaren. En in de hints van VTM staat te lezen: “Ik zit meestal goed verstopt op mijn onderduikadres.” Linda verdween zeven jaar geleden uit de spotlight toen haar dochtertje ziek werd. Andere hint: “Als je me ziet, moet je snel zijn, voor je ’t weet ga ik weer in rook op.” Linda gaf in november voor ’t eerst weer ’n optreden in het Spaanse Bigastro. En de duizend sterren waarnaar verwezen wordt, kunnen een link zijn met Regi. Linda nam trouwens ooit deel aan ‘Sterren Op De Dansvloer’. Dit najaar zijn er ook de ‘Return’-shows met Regi, in het Sportpaleis. Maar er circuleren natuurlijk ook nog andere namen, zoals die van Pommelien Thijs of Pauline Slangen.