Wie verschuilt er zich achter het masker van Minotaurus uit ‘The Masked Singer’? Dit zijn alle theorieën en tips

TV GEZIEN? ‘Assisen’: “Alle macht aan de tv-kijker geven? Zelden een goed idee”

Uniek in de wereld is ‘Assisen’ niet - ook in een aflevering van de bejubelde reeks ‘Black Mirror’ kon het publiek bijvoorbeeld al meebeslissen over het verloop van het plot - maar in het Vlaamse tv-landschap is de nieuwste Play4-fictieserie wel de eerste in z'n soort. Na zes afleveringen mogen u en ik uitmaken of prima ballerina Eveline Van Laecke (Violet Braeckman) al dan niet haar dansmentor en minnaar vermoord heeft. Maar levert dat originele uitgangspunt ook een baanbrekende tv-reeks op? “Het einde van een assisenzaak bepalen? Alsof het leven al niet genoeg verantwoordelijkheden telt.”

8 februari