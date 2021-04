Wie stoot door naar de Battles? Dit waren de laatste Knockouts in ‘The Voice Van Vlaanderen’

TVTijdens de laatste Knockouts werd bepaald wie de laatste talenten zijn die doorstoten naar de Battles in ‘The Voice van Vlaanderen’. Elke coach koos 5 kandidaten uit zijn eigen team, met de optie om daarbovenop één talent stelen uit een ander team. “Koen, jouw stoel is nog altijd leeg dus ik kijk vooral naar jou”, lacht Niels na zijn knockout. Kon hij Koen Wauters op de valreep overtuigen om op de stealknop te duwen? Hier kan je alle optredens van de avond opnieuw bekijken.

TEAM TOURIST

Joshua

Joshua uit team Tourist heeft een unieke sound volgens Laura, die meekijkt vanuit de coulissen. Voor zijn Knockout begeleidt hij zichzelf op gitaar en brengt hij ‘Gold And Silver’ van Brother & Bones. Laura vindt het niet erg dat Tourist hem niet meeneemt, want zij besluit om hem te stealen.

Thomas

Thomas geniet duidelijk van op het podium staan. Je kan niet anders dan mee genieten van zijn versie van ‘God’s Plan’ van Drake. Logisch dat hij een plaatsje in het team van Tourist mag behouden.

Sander

Sander kiest voor zijn Knockout de ballad der ballads: ‘Kiss From A Rose’ van Seal.

Laura

Laura strijdt voor haar plaats in het team van Tourist LeMC. Dat doet ze met ‘Remedy’ van Adele. Niet makkelijk, maar voor Laura lijkt het a piece of cake. Ook zij mag blijven!

Nele

Wauw! Nele zet een straffe Knockout neer, zoveel is duidelijk. Ze brengt ‘No Regrets’ van Intergalactic Lovers. Hopelijk blijft coach Tourist niet met spijt achter als hij een keuze moet maken.

Anoeshka

Het zijn stilaan de laatste tickets richting Battles. Anoeshka probeert coach Tourist te overtuigen met een originele nummerkeuze, de klassieker ‘All My Life’ van K-Ci & Jojo. Is dat voldoende voor een plek in de volgende ronde? Helaas niet.

TEAM NIELS

Jolien zit er ‘boenk’ op tijdens haar cover van ‘When We Were Young’ van Adele. Ze heeft het publiek meteen aan haar kant. Kan ze ook coach Niels overtuigen? Die staat duidelijk voor een moeilijke keuze.

Alessia

Alessia gaat de grote Celine Dion achterna. Voor haar Knockout kiest ze samen met coach Niels voor ‘Ashes’. Ze mist hier en daar een noot, maar het blijft een zware keuze voor Niels. Uiteindelijk mag ze toch mee naar de Battles.

Lore

Lore uit het team van Niels brengt voor haar Knockout ‘The Power Of Love’ van Frankie Goes To Hollywood. Hoge noten? Geen probleem!

TEAM KOEN

Simon

Simon staat op het podium alsof hij al jaren niets anders doet. Voor zijn Knockout haalt hij zijn gitaar erbij en brengt hij ‘Old Town Road’ van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus in een compleet eigen versie. Is coach Koen er ook zo wild van als het publiek?

Joke

Dat Koen Wauters voor een moeilijke keuze staat is duidelijk. Joke brengt voor haar Knockout het prachtige ‘Laura’ van Bat For Lashes. En weet zeker te raken. Maar schopt ze het ook tot in de Battles? Jazeker!

Joanne

Joanne smijt zich helemaal voor haar Knockout. Dat doet ze met ‘Naive’ van The Kooks. Schopt ze het zo tot in de volgende ronde van ‘The Voice Van Vlaanderen’? Jammer genoeg niet.

TEAM NATALIA

Annelies

Annelies zet met ‘Alive’ van Sia een heel straffe Knockout neer. Er verschijnt zelfs een grote glimlach op het gezicht van coach Natalia. Ze mag meteen mee naar de Battles.

Lisa

Lisa bezorgt haar coach Natalia kippenvel met deze prachtige cover van ‘Als De Liefde Niet Bestond’ in de Wende Snijders versie. Het was dan ook een ontroerend mooie Knockout. Natalia nam haar uiteindelijk niet mee, maar Niels wél. Daarvoor moest hij Reinier wel naar huis sturen.

Angelo

Dankzij Angelo is er in ‘The Voice van Vlaanderen’ eindelijk plaats voor Metallica. Hij knalt door zijn Knockout met ‘Enter Sandman’ en iedereen is er wild van! Zeker Koen, die zijn allereerste steal inzet om hem aan te werven.

Bekijk de volledige aflevering op VTM GO.

