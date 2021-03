Wie mag een jaar gratis naar alle festivals en concerten? Veertien duo’s nemen het tegen elkaar op in ‘Popquiz’

TVOp donderdag 1 april - en nee, het is geen grap - gaat het gloednieuwe programma ‘Popquiz’ van start op VTM. Daarin strijden veertien duo’s gedurende tien afleveringen lang voor de titel van ‘Popquiz’-kampioen. Wie de titel wint, krijgt een jaar lang gratis toegang tot àlle concerten én festivals in het hele land.

Presentator van dienst is Matthijs van Nieuwkerk (60). Hij werd een tv-icoon bij onze noorderburen door zijn legendarische dagelijkse talkshow ‘De Wereld Draait Door’, die ook in Vlaanderen op trouwe fans kon rekenen. Daarnaast presenteert hij ook al bijna twintig jaar ‘Top-2000 à go-go’, een muziekprogramma tussen Kerst en Nieuwjaar, en ook zijn nieuwe programma ‘Matthijs Gaat Door’ zit vol muziek. ‘Popquiz’ is het eerste programma dat hij presenteert in Vlaanderen. Redenen genoeg voor Koen Wauters om Matthijs in Nederland te gaan oppikken en tijdens de autorit alvast even te polsen hoe het met zijn kennis van Vlaanderen gesteld is.

Veertien duo’s zullen gedurende tien afleveringen strijden om de titel ‘Popquiz’-kampioen. Hoe ze die titel kunnen winnen? Door gewoon alles van muziek te kennen. ‘Popquiz’ wordt immers opgevat als een soort Wereldbeker Muziekquizzen. De quiz bestaat uit zeven poulewedstrijden, twee halve finales en één grote finale. Aan het einde van elke poulewedstrijd zal het winnende duo een plaats veroveren in de top 4 en doorstoten naar de halve finale. Daarna blijven er nog twee duo’s over die in de finale strijden om de winst. Elk team wordt bijgestaan door een bekende Vlaming. Zij werden streng geselecteerd op drie criteria: popkennis, joie de vivre, maar ook: een keiharde winnaarsmentaliteit.

De duo’s zullen strijden voor hun leven want er hangt veel vanaf. Het winnende duo van de ‘Popquiz’ krijgt namelijk een jaar lang kaartjes voor alle concerten in het hele land, inclusief festivals. Zodra alles weer mag, uiteraard. Uitverkocht of niet.

Het huisorkest: Senne & Lokko

De rode draad gedurende het programma is het huisorkest, bestaande uit zanger-toetsentovenaar Senne Guns en drummer-toetsenist-gitarist Laurens ‘Lokko’ Billiet. Zij spelen live de generiek, alle jingles en nemen zelf ook een aantal quizrondes voor hun rekening. Ze zijn maar met z’n tweeën wat per definitie te weinig is om te kunnen spelen wat ze moeten spelen, maar ze maken er een sport van om te weigeren dat te geloven. Desgewenst houden ze ook de tussenstand bij en brengen ze de kandidaten af en toe een glas water.

‘Popquiz’, vanaf donderdag 1 april om 20.40 uur bij VTM.

