Wie maakt nog kans om de nieuwe ster van Regi te worden? Finalisten tweede seizoen ‘Regi Academy’ zijn bekend

TV Verbazing bij ‘House of the Dra­gon’-ma­kers vanwege geliefd personage: “Ik zou Daemon niet als vriendje willen”

‘House of the Dragon’-producent Sara Hess en regisseur Clare Kilner zijn met verstomming geslagen. Ze merken dat het personage Daemon Targaryen, gespeeld door Matt Smith (39), wel érg populair is op sociale media. In een interview met ‘The Hollywood Reporter’ reageren ze dan ook verbaasd. “In welk opzicht was hij een goede partner, vader of broer?”

19 oktober