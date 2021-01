Wie kan nog volgen? Van VT4 tot Play4 en van NIR tot Eén: zo vaak veranderden de Vlaamse zenders van naam

VRT

Eén is het eerste net van de VRT en bijgevolg de oudste Nederlandstalige televisiezender van België. De eerste uitzending erop vond bijna 70 jaar geleden plaats, in 1953. En doorheen de jaren heette de zender niet altijd één. Zo kreeg het net de afgelopen decennia de namen NIR, BRT, BRT1, BRTN TV1, VRT TV1 en zeggen we pas sinds 2005 één. De zender brengt nieuws, programma’s over Vlaamse, actuele en maatschappelijke thema’s, sport en fictie.

In 1977 kwam er een tweede televisiezender van de BRT bij, het huidige Canvas. De zender bood vooral actualiteit, culturele programma’s en sportuitzendingen en kreeg de naam BRT 2 en later BRTN TV2. Vanaf 1997 werden er ‘s morgens en ‘s middags ook kinderprogramma’s en familievriendelijke films uitgezonden. Overdag heette de zender dan Ketnet en om 20 uur veranderde de naam automatisch in de volwassenzender Canvas. Sinds 2012 heeft Ketnet een apart kanaal. Canvas zendt sindsdien ook overdag uit en biedt programma’s aan op gebied van actualiteit, wetenschap, geschiedenis, cultuur, fictie, humor en sport.

Sporza is in 2004 ontstaan als een apart derde net en bestond slechts 96 dagen. Aanleiding was de nokvolle sportzomer met de Olympische Spelen, de Ronde van Frankrijk, het EK voetbal en Roland Garros. Als alle verslaggeving hierrond op Eén en Canvas moest worden verspreid, ging dit de programmatie van deze zenders in de war sturen. Om tijdens deze periode een normaal zendschema te garanderen, kwam de VRT dus met een tijdelijk derde net op de proppen. Het netwerk werd na de zomer afgesloten, maar in 2012 kwam er OP12, het derde kanaal voor de VRT. Overdag werd daar Ketnet op uitgezonden en in de avond sportevenementen en concerten. Vanaf 2015 veranderde de naam in Ketnet en sindsdien is het de kinder- en jeugdzender van de VRT.

VTM

VTM, de Vlaamse Televisie Maatschappij, is de grootste commerciële televisiezender van België en is eigendom van mediabedrijf DPG Media. De zender begon op 1 februari 1989 en was daarmee het eerste commerciële televisiestation in Vlaanderen. VTM is trouwens een van de weinige zenders die gedurende heel haar leven dezelfde naam behouden heeft en zet volop in op familieprogramma’s en entertainment.

Op 10 augustus 2020 maakte DPG Media bekend dat Q2, Vitaya en CAZ op 31 augustus 2020 vervangen zouden worden door respectievelijk VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Samen met VTM kregen de vier zenders de slogan “VTM kleurt je dag”.

VTM 2 spant toch wel de kroon in het aantal naamsveranderingen. In slechts 25 jaar tijd switchte de zender maar liefst zes keer van naam. De lancering vond plaats in 1995 onder de naam Ka2 en evolueerde verder onder de namen Kanaal 2, KANAALTWEE, 2BE, Q2 en VTM 2. Het huidige VTM 2 zendt voornamelijk pittige reality, lokale en internationale programma’s uit.

VTM 3 is het filmkanaal van de commerciële omroep. De zender ontstond in 2000 onder de naam Vitaya en behoorde aanvankelijk tot de NV Media Ad Infinitum. In 2010 werd de zender overgenomen door DPG Media. Vitaya profileert zich als lifestylezender met een kookrubriek en een fitnessprogramma. Niet alleen de naam van de zender veranderde afgelopen zomer, ook de invulling van de programma’s werd vervangen, want de nieuwe zender focust op films, series en sitcoms. Zo zijn onder meer ‘The Simpsons’, ‘The Big Bang Theory’ en ‘Orange Is The New Black’ te zien op VTM 3.

VTM 4 is de zender voor actie en classics. Die begon in 2009 als Acht en was eigendom van Bites Europe. In 2016 kocht DPG Media de zender op. Acht was gericht op jongeren en hoogopgeleiden, waardoor de programma’s een afwisseling waren tussen fictie, muziek en documentaires. In 2016 werd Acht vervangen door CAZ en die zender bracht elke dag een film en veel Amerikaanse series. CAZ richtte zich op een mannelijk doelpubliek, denk maar aan het autoprogramma ‘Top Gear’. Die inhoud is zo goed als gelijk gebleven sinds de switch naar VTM 4.

SBS

SBS Belgium NV (Scandinavian Broadcast System, Belgium) is een Belgisch mediabedrijf dat in handen is van De Vijver Media. Het heeft vier televisiezenders: Play4, Play5, Play6 en Play7, die elk ook hun eigen geschiedenis hebben.

In 1995 werd de eerste SBS-zender gelanceerd: VT4. De zender focust op hetzelfde publiek als VTM, want de programma’s van VT4 moeten breed, Vlaams en familiegericht zijn. In 2012 veranderde de naam van de zender naar VIER en onlangs maakte het mediabedrijf bekend dat hun zenders opnieuw een nieuwe naam krijgen. Zo heet VIER vanaf volgende week Play4. De inhoud zal wel hetzelfde blijven.

Play5 is dan weer de nieuwe naam van de zender VIJF, die in 2004 van start ging onder de naam VIJFtv. Het omroepstation wordt geprofileerd als de jongere, vrouwelijke, ‘fun’-zender en is vooral bekend door het programma ‘Temptation Island’.

De zender Play6 is nog redelijk jong en ontstond pas in 2016. Het uitzendschema bestaat vooral uit Amerikaanse series, sitcoms en films voor het hele gezin, maar heeft ook een trouw mannelijk publiek dankzij series als ‘Pawn Stars’ en ‘Storage Wars’. Daarnaast geniet je er op vrijdagavond van een actiefilm.

En als dit nog niet genoeg is, komt er vanaf april nog een nieuwe zender, Play7. Het zendschema van Play7 zal vooral bestaan uit programma’s voor vrouwen, zowel fictie, reality als human interest. Zo krijgen we onder meer ‘Dr. Phil’, ‘The Doctors’ en ‘The Notebook’ te zien.

Onduidelijkheid voor de kijker

Voor de kijkers zijn de naamsveranderingen steeds onduidelijker. Zo moet je met een digicorder van Telenet zappen naar twee om naar de zender één te kijken, naar drie om te genieten van een programma op Play4 en naar 5 als je een film wil checken op VTM 2. Is het nog duidelijk? Voor TikTokker Jonathan Medart is het allemaal toch maar verwarrend.

@jonatanmedart1 HELP 📺 😂 Geraken jullie er nog aan uit? 😅 #fy #fyp #jeetjemina #jonatanmedart1 ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

