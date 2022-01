Wie is Papegaai uit ‘The Masked Singer’? Dit zijn alle theorieën en tips

TVNu het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ is begonnen, is Vlaanderen weer volop in de ban van de zoektocht naar de bekende gezichten in de maskers. Één van de meest opvallende figuren is zonder twijfel Papegaai, maar wie is deze ‘vrolijke vogel’ nu toch écht? Wij verzamelen hier alle tips en hints om de zoektocht te vergemakkelijken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit weten we over Papegaai

De wereld van Papegaai is over the top, disco én fiesta! In zijn beachbar schijnt altijd de zon en is elke dag funky en groovy. Papegaai ziet het leven door een roze (disco) bril en is altijd in voor een goed feestje. Hij is een echte entertainer en sfeermaker. Het woord ‘saai’ staat niet in zijn woordenboek: “Celebrate good times, woehoe! Ik ben Papegaai. Ik hoorde dat het tijd was voor een swingende party? Want dan ben ik er als de papegaaien bij. The Masked Singer vind ik helemaal groovy. Deze papegaai hoort niet in een kooi. Ik wil doen wat ik wil, wanneer ik het wil. Ik leef dus op mijn eigen ritme. Mijn pootjes beginnen al te jeuken en te kriebelen. Deze vleugels kan ik niet langer bedwingen. Dus ik schiet ervandoor tot buiten de atmosfeer. Viva de Papegaai!”

Dit verklapte Papegaai tijdens de shows

Om indruk te maken op de speurders koos Papegaai tijdens de eerste show voor het nummer ‘Talk Dirty To Me’ van Jason Derulo, dat hij op verrassend zwoele wijze bracht. Papegaai had na afloop ook meteen drie tips klaar voor de speurders, al was slechts één van die tips correct...

1. “Ik vind helemaal niets fout aan foute muziek”

2. “Ladies, ik heb al een nummer één hit gescoord”

3. “Ik werk regelmatig samen met mijn broer”

Deze mensen verdenken jullie na aflevering 1: Sam Gooris Jonas Van Geel Average Rob Gunther Levi Ian Thomas

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit denken kijkers op het internet:

Het is opvallend dat er een aantal kampen zijn ontstaan als het over de identiteit van Papegaai gaat: “Die danspassen komen mij bekend voor, ik denk dat het Sam Gooris is”, klinkt het online. Of ook: “Ik denk dat het wel duidelijk is wie Papegaai is. Ik denk aan Sam Gooris”, en nog: “Ik zag het onmiddellijk aan hoe hij opkwam. Papegaai is Sam Gooris.”

Ook Staf of Matthias Coppens komen vaak voor, en dan vooral vanwege de tips: “Ik denk aan Mathias Coppens, want er is een tip: ‘Ik werk regelmatig met mijn broer’. Hij en Staf werken samen en hoewel Staf in Zweden zit, komt die altijd terug naar België voor opnames en bezoek”, deelt iemand zijn theorie. Terwijl een andere kijkers stelt: “Staf Coppens, want er is een hint naar de Surfclub uit ‘Wittekerke’. Staf speelde Koentje in die reeks en de tip van de broers is ook bekend.”

Die verwijzing naar ‘Wittekerke’ is meerdere kijkers opgevallen. Al kwam er zo ook een nieuwe naam bovendrijven: Davy Gilles, één van de drie Romeo’s. “Die bar waar papegaai stond deed me denken aan de Surfclub uit ‘Wittekerke’. En de stem aan Davy Gilles. En Davy Gilles was barman in de surfclub in ‘Wittekerke’”, liet een kijker weten. En dat kreeg veel bijval: “Ik zeg ook Davy Gilles; want in het begin van het filmpje komt de Sufclub uit ‘Wittekerke’ voorbij en hij hield die open in de serie.”

Volledig scherm papegaai is één van de meest opvallende deelnemers. Maar wie zit er verstopt achter het masker? © VTM

LEES OOK: