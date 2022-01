Wie is Miss Poes uit ‘The Masked Singer’? Dit zijn alle theorieën en tips

TVStijlvol en mysterieus, vol temptation: Miss Poes is zonder twijfel de zwoelste kandidate uit ‘The Masked Singer’. Maar wie zit er verborgen achter die snorharen? We verzamelen hier alle tips en hints om uw zoektocht te vergemakkelijken.

Dit weten we over Miss Poes

Miss Poes is één en al schoonheid en elegantie. Ze laat zichzelf graag in de watten leggen en ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Als een echte miss is ze politiek correct en is haar grootste droom ‘wereldvrede’. Maar ze laat zich niet doen en kan soms ook ‘kattig’ uit de hoek komen: “Ciaokes miauwkes. Hey, ik ben Miss Poes. Speciaal voor vandaag heb ik mijn mooiste jurk uit mijn collectie gekozen. Ik wuif iedereen toe want dat kan ik goed, en haal mijn mooiste tandpastasmile boven. Als Miss Poes voel ik de pressure om alle katten goed te vertegenwoordigen, dus ik ben vereerd dat ik hier aanwezig mag zijn, bij deze plechtige opening van ‘The Masked Singer’. Ik heb er keiveel zin in. Ik voel de temptation helemaal. Zeg maar, er heeft nog niemand een lintje doorgeknipt. Dan telt dat toch niet? Ik verklaar de show officieel voor geopend!”

Dit verklapte Miss Poes tijdens de show

De kattige kandidaten gaf ons ook drie tips tijdens de show. Jammer genoeg weten we daardoor nog niet héél veel meer, want slechts eentje is juist en de andere twee zijn ‘mispoes’.

1. Mijn papa is nog altijd een stukje bekender dan ik.

2. Ik zing eigenlijk helemaal niet zoveel.

3. Tweede keuze zijn heeft me toch al mooie resultaten opgeleverd.

Deze mensen verdenken jullie na aflevering 1 Annelien Coorevits Tine Embrechts Ella Leyers Olga Leyers Ann Van Elsen Dina Tersago Marie Verhulst

Dit denkt het internet

Veel speculatie rond Miss Poes op sociale media. Enkele hoofdverdachten steken de kop op, en voor hen allemaal zijn er goede argumenten aangehaald. Om te beginnen is er ‘the obvious’: ex-miss Annelien Coorevits. Zij is niet alleen rechtstreeks verbonden aan een missverkiezing, maar ze presenteerde ook ‘Temptation Island’, wat aansluit bij de Miss Poes-uitspraak “ik voel de temptation helemaal”.

Maar dat is misschien té voor de hand liggend? Naast Annelien is ook Marie Verhulst een naam die vaak valt. Volgens de meeste kijkers is Miss Poes namelijk iemand die al heel wat podiumervaring heeft. Bovendien zou de tip “mijn papa is nog altijd bekender dan ik” aansluiten bij Marie. Maar het opvallendst van al is het decor waarin Miss Poes zich voorstelt aan de kijkers. Dat lijkt wel héél erg op het Amerikaanse diner waar Samson en Marie hun videoclip hebben ingeblikt.

Volledig scherm Is het Amerikaanse diner een verwijzing naar Marie Verhulst? © Facebook

Tot slot zijn er vele ogen gericht op de zusjes Leyers. Ook voor hen zou de quote over hun papa van toepassing kunnen zijn. Ella Leyers spendeerde veel tijd in de VS, waardoor het Amerikaanse diner ook een verwijzing naar haar ervaring in het land zou kunnen zijn. Het verklaart ook waarom Miss Poes zo goed kan rappen in het Engels. De grootste tip in deze richting zien we trouwens ook terug in het eerste filmpje van Miss Poes, daarin kijkt ze naar een stamboom. Miss Poes heeft twee broers - of zussen - en een kind, volgens de bewuste grafiek.

Volledig scherm De stamboom van Miss Poes. © VTM

Herbekijk hier het eerste optreden van Miss Poes

